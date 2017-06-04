The New Times откажется от печатной версии

Журнал The New Times откажется от выпуска бумажной версии. Об этом сообщила в своем Facebook главный редактор издания Евгения Альбац, разместив обложку последнего номера.

По данным «Медузы», журнал испытывает финансовые трудности. Так, в декабре 2016 года издание перестали распространять через розницу, чтобы сократить издержки.

Напомним, что летом 2016 года типография «Пушкинская площадь» после восьми лет сотрудничества перестала работать с The New Times.