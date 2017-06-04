В Лондоне по делу о теракте задержаны 12 человек

Полиция Лондона задержала 12 человек в рамках расследования дела о теракте, который произошел вечером 3 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Офицеры из антитеррористической группы столичной полиции этим утром, 4 июня, задержали 12 человек в Баркинге, восток Лондона, в связи с инцидентами на Лондонском мосту и у Боро-маркета прошлым вечером. Обыски по нескольким адресам в Баркинге продолжаются», — заявили в полиции.

Ранее в на востоке города началась полицейская операция.

Отметим, премьер Великобритании Тереза Мэй призвала удвоить борьбу с терроризмом.