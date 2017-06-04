Коалиция Нила Ушакова победила на выборах в рижскую думу

На большей части избирательных участков в Риге завершился подсчет голосов после муниципальных выборов. Наибольшее число голосов избирателей получила коалиция партий «Согласие» и «Честь служить Риге!» во главе с действующим мэром города Нилом Ушаковым. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Латвии.

Так, по итогам обработки голосов на всех 158 избирательных участков коалиция получила 50,85% голосов. Это позволит Нилу Ушакову сохранить пост мэра столицы.

На втором месте оказался тандем Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии» во главе с Мартиньшем Бондарсом. Он получил 13,66% голосов.

Новая консервативная партия набрала 13,22% голосов, «Все для Латвии» и «Отечеству и свободе / ДННЛ» набрали 9,04% голосов, а партия «Единство» - 6,13%.