В Саратовской области врачей обязали сообщать о лишившихся девственности школьницах

Министерство здравоохранения Саратовской области выдало предписание врачам, согласно которому они должны сообщать в полицию о пациентках младше 16 лет, которые лишились девственности. Об этом сообщает FreeNews-Volga.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения области Владимир Шульдяков. Он опубликован в официальной базе данных.

Также врачей обязали сообщать в полицию о случаях беременности несовершеннолетних и выявлении у них заболеваний, передающихся половым путем.

В самом приказе сказано, что он подписан «с целью уголовно-правовой охраны детей и подростков, обеспечения своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».