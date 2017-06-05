В Петербурге отказались согласовать акцию оппозиции 12 июня

Власти Петербурга ответили отказом на заявку организаторов акции оппозиции 12 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу петербургского предвыборного штаба Алексея Навального Полину Костылеву.

По ее словам, всего было подано четыре заявки с разными местами проведения мероприятия. Организаторы заявили акцию численностью в 15 тысяч человек. В Смольном же численность предложили сократить до 3 тысяч человек, а само мероприятие перенести в Удельный парк.

«Это место нам знакомо. Это небольшая асфальтированная площадка, дальше начинаются березы. Для проведения митинга, чтобы донести свое мнение до власти, Удельный парк совершенно не подходит. Это невозможно», – рассказала Костылева.

Организаторы отказались принимать вариант властей с альтернативным маршрутом.