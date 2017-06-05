Экс-бухгалтер «Седьмой студии» призналась в обналичивании похищенных из бюджета средств

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева дала призналась в обналичивании около 100 млн рублей, похищенных из бюджета. По словам обвиняемой, она специально для этого была приглашена на работу в студию, сообщает Republic со ссылкой на протокол допроса СК.

В своих показаниях Масляева заявила, что Юрий Итин, до июля 2015 года занимавший пост генерального директора «Седьмой студии», с самого начала позвал ее на работу, чтобы она нашла фирму для обналичивания средств, пишет издание.

Масляева рассказала следствию, что участвовала в обналичивании около 100 млн рублей, большая часть которых прошла через фирмы-однодневки, в частности, принадлежавшие ее знакомому Валерию Синельникову. Кроме этого, она утверждала, что были и другие фирмы, принадлежавшие людям, близким к руководству «Седьмой студии». Синельников якобы брал за свои услуги 10–12% от суммы обналичиваемых средств.

Операции по обналичиванию денег «Седьмой студии» Масляева объяснила следствию тем, что для реализации театральных проектов нужны были наличные. После этих операций средства, судя по ее показаниям, оказывались в сейфе компании, а Итин и продюсеры студии расходовали их по своему усмотрению.

Также Масляева утверждает, что двойной бухгалтерией в «Седьмой студии» занималась сотрудница отдела кадров Лариса Войкина (ее фамилия фигурирует в протоколе допроса). Когда при очередной сдаче отчетности цифры в «черной» и «белой» бухгалтерии якобы не сошлись, Масляеву, согласно ее показаниям, попросили переделать отчетность, но она якобы отказалась это делать, что и стало причиной ее ухода из «Седьмой студии» в 2014 году.

Republic сообщает, что попытался связаться с Войкиной через Facebook, однако после просьбы о комментарии она закрыла профиль в соцсети, сменила фамилию и аватар.

Бывший главный бухгалтер основанной театральным режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нина Масляева была арестована судом 27 мая. Ей предъявлено обвинение в хищении 1,2 млн рублей в рамках дела о присвоении средств, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Кирилл Серебренников проходит по этому делу свидетелем.

Утверждается, что Масляева уже имела судимость по уголовной статье, что было озвучено в суде. По данным издания «Брянская улица», она работала в Брянском театре драмы и в конце 2010 года была судима по статье 160 УК РФ за хищение казенных средств. Летом 2009 года она дважды забирала средства от продажи театральных билетов с использованием подложных квитанций. Но в итоге получила приговор: лишение права занимать определенные должности на госслужбе сроком на полтора года.

В суде Итин отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее, после разговора с адвокатом, от своих слов отказалась.