Dragon производства компании SpaceX успешно пристыковался к МКС

Многоразовый космический грузовик Dragon производства американской компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

Стыковка корабля была поручена находящимся на МКС американским астронавтам Джеку Фишеру и Пегги Уитсон. Она произошла примерно в 09:52 по времени Восточного побережья США (16:52 мск), сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое вело прямую трансляцию стыковки.

Американская частная корпорация SpaceX успешно запустила ранее уже использовавшийся космический грузовик Dragon с использованием ракеты-носителя Falcon 9 в субботу в 17:08 по местному времени (4 июня в 00:08 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он доставил на МКС около 2,7 тонны грузов: продовольствие, материалы для проведения более 250 научных экспериментов.

Помимо Фишера и Уитсон, вахту на МКС несет российский космонавт Федор Юрчихин. Его коллеги Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня. Dragon пробудет на орбите до 2 июля, потом вернется на Землю с результатами научных экспериментов, проведенных на борту орбитального комплекса. Как ожидается, космический грузовик на парашютах приводнится в Тихом океане близ северной части полуострова Калифорния.

Напомним, в марте корпорация SpaceX провела первый запуск ракеты-носителя Falcon 9 с уже использовавшейся первой ступенью.