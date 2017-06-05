Депутат Таганского района Москвы погиб во время езды по МКАДу на велосипеде

Член совета депутатов Таганского района Москвы Владимир Боушев погиб под колесами автомобиля, когда ехал по Московской кольцевой автодороге (МКАД) на велосипеде, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, инцидент произошел еще в субботу. «Депутат Таганского совета Владимир Боушев попал в аварию на МКАД, когда ехал на велосипеде. Его сбил автомобиль Mitsubishi», — рассказал агентству источник в медицинских службах столицы.

Ездить по МКАД на велосипедах запрещено из соображений безопасности – на автотрассе разрешено движение автомобилей со скоростью 100 км/ч.

Как сообщается на сайте Совета муниципальных образований Москвы, Владимир Боушев был выдвинут в совет партией «Справедливая Россия» и по совместительству возглавлял редакцию журнала «Политический маркетинг».