Экс-предправления банка «Огни Москвы» умер под арестом

Бывший председатель правления банка «Огни Москвы» Денис Морозов, который обвинялся в хищении свыше 7,5 млрд рублей, умер под арестом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Это произошло 12 мая в реанимации городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Морозова госпитализировали 19 февраля из СИЗО-4 с острым нарушением мозгового кровообращения, после чего он впал в кому.

По данным источника, у экс-банкира была болезнь Виллебранда-Диана, связанная с нарушением свертываемости крови. Морозов нуждался во введении препаратов плазмы, но за все время содержания в СИЗО ему не сделали ни одного переливания крови. Между тем в августе 2016 года обвиняемому сделали полостную операцию, после чего вернули в СИЗО и «даже швы снимали уже не в больнице».

В жалобах на арест Морозову было отказано.

В Боткинской больнице и в департаменте здравоохранения Москвы данную информацию комментировать не стали, а в столичном управлении ФСИН заявили, что ведомству ничего не известно о смерти арестованного.