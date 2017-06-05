Арестован убийца девяти человек в Тверской области

Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Тверской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

В СК подтвердили и имя подозреваемого - Сергей Егоров.

В настоящее время арестованному назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Как передает ТАСС, меру пресечения Егорову избрал Центральный районный суд Твери. Убийца арестован на 90 дней.