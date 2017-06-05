05 июня 2017, 10:30
Арестован убийца девяти человек в Тверской области
Суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Тверской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
В СК подтвердили и имя подозреваемого - Сергей Егоров.
В настоящее время арестованному назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
Как передает ТАСС, меру пресечения Егорову избрал Центральный районный суд Твери. Убийца арестован на 90 дней.
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