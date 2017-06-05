Йемен присоединился к блокаде Катара

Йемен объявил о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны высказались за прекращение участия Катара в военной операции в Йемене.

Таким образом, Йемен стал пятой арабской страной, разорвавшей отношения с Катаром. До нее об этом объявили Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Между тем национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways приостановила все рейсы в Катар. Последний вылет самолета Etihad Airways в Катар пройдет в 2:45 по местному времени.

Свое решение разорвать дипотношения с соседом ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет объяснили поддержкой Дохой таких террористических организаций, как «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как отметили власти Саудовской Аравии, Катар поддерживает не только «Братьев-мусульман», но также ИГ и «Аль-Каиду» (запрещена в РФ) с использованием средств массовой информации.

Египет также подчеркнул, что одной из причин разрыва отношений стала поддержка Дохой «Братьев-мусульман», которых Каир считает террористической группировкой.