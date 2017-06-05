Гей из Дагестана рассказал о предложении силовиков работать в Сирии

Выходец из Дагестана, который имеет нетрадиционную ориентацию, дал интервью «Кавказскому узлу». В нем мужчина рассказал о попытках силовиков завербовать его и отправить в Сирию.

По словам мужчины, его задержали на улице и привезли в гостиницу, где он общался с некими людьми, которые не сказали, к какой структуре принадлежат, однако «по тону общения он понял, что те из спецслужб».

Мужчину шантажировали видео, на котором он заснят с другим мужчиной.

«В ходе беседы выяснилось, что они меня хотят отправить в Сирию. Когда я начал отказываться, они сказали, чтобы я не переживал, что они все это понимают, что в Турции и затем в Сирии меня встретят их люди и проводят. Они не сказали, это люди из России или местные, но сказали, что меня всему научат. Как я понял, я буду звеном в цепочке людей, которые иногда кого-то будут встречать, провожать», – рассказал он. Уточняется, что мужчина знает арабский язык.

Когда мужчина начал отказываться, ему пригрозили сроком в 20 лет за спонсирование терроризма. Затем гею дали пять дней на раздумье, но он успел сбежать из России в Турцию.