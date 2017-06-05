Голикова расписала плюсы повышения пенсионного возраста

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова поддержала повышение пенсионного возраста в России. Об этом пишут «Известия».

«Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата», — отметила чиновница.

По словам Голиковой, повышение пенсионного возраста оправдано увеличением продолжительности трудоспособного возраста.