СМИ сообщили о назначении Слуцкого главным тренером английского «Халл Сити»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавит английский клуб «Халл Сити», сообщает британская газета Mirror.

По данным журналистов, Слуцкий несколько последних месяцев находится в Англии, где ведет переговоры о тренерском контракте. В «Халл Сити» перед Слуцким будет поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу, откуда она вылетела по итогам сезона 2016–2017 годов.

Леонид Слуцкий был главным тренером ЦСКА с 2009 до конца 2016 года. За это время армейцы трижды выиграли чемпионат России и дважды — Кубок России.

В августе 2015 года Слуцкого назначили главным тренером национальной сборной. Российская команда вышла в финальную часть чемпионата Европы, но на самом турнире выступила неудачно, заняв последнее место в группе. После вылета сборной с чемпионата Слуцкий ушел из команды.

В марте 2017 года СМИ сообщили о планах «Зенита» пригласить Слуцкого на должность главного тренера. Однако в итоге новым главным тренером «Зенита» стал Роберто Манчини.

В начале мая британские СМИ сообщали о возможном назначении Слуцкого тренером «Челси». В сообщении указывалось, что Слуцкий является давним другом олигарха Романа Абрамовича и, кроме того, с января живет в Лондоне, активно изучает английский язык, регулярно бывает на играх «Челси» и тренировочной базе клуба.