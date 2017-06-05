Число жертв урагана в Подмосковье достигло шести человек

Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до шести: в воскресенье, 4 мая скончался ребенок из Люберец, получивший травмы в ходе разгула стихии и находившийся в тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

«2 июня пациент был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, г. Москва) и там 4 июня умер», - сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Московской области.

Ураган 29 мая 2017 года в столичном регионе стал самым смертоносным за последние сто лет. Ранее сообщалось, что в результате разгула стихий 11 жертв было в Москве, и еще 5 погибших – в Подмосковье.