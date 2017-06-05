Глава МЧС предложил наказывать синоптиков за неточные прогнозы

Глава МЧС Владимир Пучков предложил создать экономический механизм ответственности для должностных лиц Росгидромета за то, что ведомство предоставляет неточный и несвоевременный прогноз погоды. Об этом сообщает ТАСС.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — заявил он.

С таким предложением министр выступил в ходе своей речи на селекторном совещании в МЧС.