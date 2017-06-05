ИГ заявило об организации теракта в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в центре Лондона, который произошел вечером 3 июня. Об этом сообщает Reuters.

Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. Затем трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и начали нападать с ножами на прохожих. Жертвами теракта стали семь человек, еще 48 получили ранения, 21 человек находится в тяжелом состоянии.

Среди жертв теракта оказались граждане Франции и Канады.

Нападавшие были убиты полицией. Всего в Лондоне по подозрению в причастности к теракту задержали 12 человек.