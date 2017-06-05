05 июня 2017, 20:48
Скотленд-Ярд назвал имена исполнителей теракта к Лондоне
Скотленд-Ярд обнародовал имена исполнителей терактов в Лондоне – это Рашид Редван и 27-летний Хурам Батт, сообщает ТАСС.
Вечером 3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 были госпитализированы, состояние 21 из них оценивается как критическое. Пострадали также четыре полицейских.
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