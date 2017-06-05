Россияне назвали США и Украину главными недругами страны

Наиболее недружелюбно настроенными к России ее граждане считают США, Украину и Германию, показал опрос, проведенный Левада-центром.

Респондентов просили ответит на «Какие пять стран вы назвали бы наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России?». Почти 70% ответили, что наиболее враждебным государством по отношению к России являются США, при этом 21% респондентов уверены, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону.

Половина россиян назвала в качестве противника страны Украину. 24% назвали в этом качестве Германию, Латвию и Литву, а еще 21% — Польшу.

Наиболее дружелюбно настроенными к России государствами ее граждане считают Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%).