Полиция США сообщила о стрельбе в Орландо с множеством жертв

В американском городе Орландо штата Флорида произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В твиттер-аккаунте шерифа округа Орандж сообщается, что стрельба привела к многочисленным жертвам.

Пока подробностей происшествия нет, но полицейские пообещали обнародовать их в ближайшее время, как только будет уточнена информация.

В настоящее время ряд улиц в Орландо перекрыт, на месте преступления работает полиция.

Стоит отметить, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл в районе 9 часов утра по местному времени.

All information on this scene with multiple fatalities coming from @OrangeCoSheriff We are thinking of and praying for all affected. https://t.co/utN6cmaaxO