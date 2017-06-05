Полиция США сообщила о стрельбе в Орландо с множеством жертв
В американском городе Орландо штата Флорида произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В твиттер-аккаунте шерифа округа Орандж сообщается, что стрельба привела к многочисленным жертвам.
Пока подробностей происшествия нет, но полицейские пообещали обнародовать их в ближайшее время, как только будет уточнена информация.
В настоящее время ряд улиц в Орландо перекрыт, на месте преступления работает полиция.
Стоит отметить, что стрельба произошла неподалеку от университета Фулл Сейл в районе 9 часов утра по местному времени.
"MULTIPLE FATALITIES" confirmed by @OrangeCoSheriff #FOX35 pic.twitter.com/g3KvcZvg7J— David Williams (@DWilliamsTV) 5 июня 2017 г.
All information on this scene with multiple fatalities coming from @OrangeCoSheriff We are thinking of and praying for all affected. https://t.co/utN6cmaaxO— Orlando Police (@OrlandoPolice) 5 июня 2017 г.