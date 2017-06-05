В жару пассажирам московского метро будут раздавать питьевую воду

В жаркие дни пассажирам Московского метрополитена будут раздавать бутылки с питьевой водой и влажные салфетки. Их можно будет получить на станциях, где температура превысит норму в 28 градусов в течение полутора часов, сообщает ТАСС.

«Согласно регламенту, когда температура на станциях достигнет 28 градусов и продержится 1,5 часа, пассажирам метрополитена начнут раздавать воду», - рассказал журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Наиболее часто летом 2016 года превышение температурной нормы фиксировалось на станциях «Отрадное», «Бибирево» и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.

Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах 30 станций, вошедших в перечень наиболее жарких, установлены специальные датчики, которые позволяют оперативно регулировать работу системы вентилирования.