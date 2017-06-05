Bellingcat представила доказательства российского происхождения сбившего MH17 «Бука»

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat снова представила доказательства того, что «Бук», из которого могли сбить рейс MH17 над Донбассом, был приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Материалы расследования презентовало РБК.

Журналистам удалось обнаружить в интернете фотографию «Бука» 332 от 2013 года, но опубликованную в 2015 году. По данным РБК, это последний известный снимок этого «Бука» перед его перевозкой из России на Украину. Снимок показывает, что «Бук» числился в 53-й зенитно-ракетной бригаде, воинская часть 32406. Его данные совпадают с теми, которые имеются на установке, из которой, по версии Bellingcat, сбили Boeing 777. «Они находятся в том же месте, что и на фотографиях и видео "Бука" 332, когда он был в России в июне 2014 года и на Украине в июле 2014 года», – сказано в докладе.

Кроме того, на фотографии присутствует ремонтник техники. Он рассказал РБК, что «точно был» в Курске в 2013 году и «возможно» был в 2014 году.

Также на снимке запечатлен розовый контейнер для перевозки ракеты 3М8 ЗРК «Круг». Его же нашли на другой фотографии. По геотегу этот снимок сделали во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова недалеко от Курска.