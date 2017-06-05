Россия пригрозила ответить на враждебные действия властей Черногории

МИД РФ заявил, что Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории «антироссийской истерии» и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать «ответные меры на основе взаимности», сообщает РИА Новости.

«Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы. Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — говорится в сообщении МИД.

«Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне. Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — добавили в российском вншнеполитическом ведомстве.

Накануне Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой сообщается о встрече 7 апреля этого года между одним из сотрудников МИД Македонии и послом РФ в Скопье Олегом Щербаком. В опубликованном фрагменте «отчета македонской контрразведки» утверждается, что в ходе беседы российский посол заявил о намерении РФ создать «пояс нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия, сообщает агентство.