Черногория стала 29-м членом НАТО

Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла в Вашингтоне, сообщается в твиттере правительства Черногории.

«Министр иностранных дел Серджан Дарманович внес документ о ратификации Североатлантического договора», — говорится в сообщении. Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал это историческим моментом для страны.

