05 июня 2017, 20:26
Черногория стала 29-м членом НАТО
Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Официальная церемония прошла в Вашингтоне, сообщается в твиттере правительства Черногории.
«Министр иностранных дел Серджан Дарманович внес документ о ратификации Североатлантического договора», — говорится в сообщении. Премьер-министр Черногории Душко Маркович назвал это историческим моментом для страны.
Minister of Foreign Affairs Srđan Darmanović deposited instrument of ratification of the North Atlantic Treaty pic.twitter.com/f0MtK7oijg— Govt. of Montenegro (@MeGovernment) 5 июня 2017 г.
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