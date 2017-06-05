Мемория. Валдис Пельш

5 июня 1967 года родился Валдис Пельш, шоумен и телеведущий

Личное дело

Валдис Эйженович Пельш (50 лет) родился в Риге. Его отец работал журналистом, мать была инженером. В 1983 году окончил спецшколу с углубленным изучением французского языка, приехал в Москву, где поступил на философский факультет МГУ. Во время учебы играл в молодежном театре вуза, потом — в команде КВН.

На первом курсе познакомился с Алексеем Кортневым, вместе с которым создал группу «Несчастный случай». В 1987 году впервые попал на телевидение. Сначала в качестве игрока команды КВН МГУ, потом — режиссера программы «Оба-на!», которую делал вместе с Игорем Угольниковым. Затем у Пельша был ряд неудачных проектов: «И всё», «Синие ночи ЧК», «Пилот», которые не попали в эфир. После выхода первого выпуска программмы «Дебилиада», по словам шоумена, его чуть не выгнали с ОРТ «за издевательство и искажение облика» телеканала. Передачу сразу закрыли.

В 1995 году познакомился с гендиректором ОРТ Владиславом Листьевым и стал ведущим музыкально-развлекательной программы «Угадай мелодию». В том же году получил премию «Овация» за «Лучшую развлекательную программу», в 1996 году — премию ТЭФИ в номинации «Ведущий развлекательной программы». Всего с 1995 по 2001 годы являлся режиссером, сценаристом и ведущим десятка телевизионных проектов.

В декабре 2001 года, когда при аварии снегохода погиб руководитель дирекции детских программ ОРТ Сергей Супонев, Пельш пришел на его место. В январе 2002 года возглавил дирекцию развлекательных программ ОРТ. В 2003 году ушел из руководства развлекательной дирекции, оставшись ведущим на канале. Как сам говорил, «начал новую жизнь — из штаба (был) брошен на передовую».

В 2006 году вместе с Алексеем Кортневым вошел в состав наблюдательного совета партии «Свободная Россия» (позднее — «Гражданская сила») адвоката Михаила Барщевского. В партию при этом не вступал.

Принимает участие в жюри Высшей лиги КВН, игры которой транслирует Первый канал. Согласно данным на сайте канала, состоит в его руководстве, при этом должность Пельша не обозначена, а сведения о нем давно не обновлялись.

На последнем курсе университета женился на юристе Ольге Игоревне Пельше. В 1992 году у пары родилась дочь Эйжена. В 2002 году у Пельша родилась дочь Илва от Светланы Акимовой — ныне хозяйки агентства по подбору домашнего персонала. В 2005 году ведущий разошелся с первой женой и в декабре 2006 года женится на Акимовой. В 2009 году у пары появился сын Эйнер, в 2014 году — сын Ивар.

Чем знаменит

Валдис Пельш

Валдис Пельш прославился как бессменный ведущий программы «Угадай мелодию». Передача была очень популярной в середине 1990-х, когда в страну пришла мода на ретро-музыку. В январе 2013 года Пельш в очередной, третий раз запустил на Первом канале проект «Угадай мелодию», став его ведущим.

Помимо этого в разное время вел программы «Эти забавные животные», «Русская рулетка», «Властелин вкуса», «Розыгрыш», «Первая эскадрилья», «Экстрасенсы против ученых», «Одни дома», участвовал во множестве телепроектов на Первом и НТВ.

Нередко Пельш был «пробным ведущим» популярных телешоу. Он вел, в частности, «Поле чудес», «Стирку на миллион», «Comedy Club». Участвовал в программах «Что? Где? Когда?» в качестве капитана команды, «Прожекторперисхилтон», «Две звезды», «Король ринга».

О чем надо знать

Пельш — один из создателей группы «Несчастный случай», в которой отвечал за музыкальную составляющую песен. Был постоянным участником коллектива до 1997 года, после этого выходит на сцену только на самых важных концертах «Несчастного случая». В 2003 году участвовал в записи юбилейного альбома коллектива «Последние деньки в раю». В 2010 году презентовал вместе с группой альбом «Тоннель в конце света».

В 1990-х годах Валдис Пельш и Алексей Кортнев были ведущими церемоний награждения премии «Золотой граммофон».

Совместно с участником Comedy Club Вадимом Галыгиным Пельш снялся в рекламе магазинов бытовой техники «Эльдорадо».

Прямая речь:

Об известности: «Были 1995—1997 годы. Тогда еще не существовал институт гламура, глянца, охоты за звездами. Да, не было человека в стране, который бы меня не знал; да, я пользовался всеми бенефитами, которые дарует слава, но тогда не было той машины, которая подхватывает новое лицо и водружает его на пьедестал в сознании людей как полубога, который смотрит на вас со всех обложек. Естественно, я снялся на обложках всех журналов, которые тогда существовали. У меня было два пунктика: "Огонек", который я помнил с детства как журнал номер один, и журнал "Итоги". И я там появился, забил все голы. (Смеется.) <…>

Однажды был казус на программе "Угадай мелодию": играл водитель-дальнобойщик, а я неудачно пошутил, прошелся по поводу того, как это у дальнобойщика нет хорошей музыки в машине. Игра была моментально остановлена, и режиссер по каналу связи, который слышали только мы двое, сказала: "А что ты творишь? Ты что, крутой, что ли? За счет кого самоутверждаешься? За счет человека, который по социальному статусу заведомо отличается от тебя в худшую сторону? Завязывай с этим, сынок, — вспомни, кто ты был!" Вот такое мгновенное приземление!».

О программе «Угадай мелодию»: «"Угадай мелодию" — одна из старейших телевизионных игр в мире, ее придумали в США в 1954 году. В Америке нельзя просто назвать строчку из песни — нужно точно знать ее название, и никаких поблажек там не дается. Мы же, когда придумывали имидж ведущего для российской версии игры, решили, что он должен быть добрым по отношению к зрителям. Из двух кошельков — программы и игрока — он всегда выбирает кошелек игрока. Более того, у американцев, если игрок верно называет строку из песни, звучит джингл "правильно" или "неправильно". У нас, даже если игрок ошибся, джингл "неправильно" не звучит, пока я не скажу "да" или "нет". Я мог попытаться вытянуть игрока, даже откровенно подсказать ему — это было мое право.

Если все составляющие программы совпадают — интересные правила, декорации, новая эстетика, музыкальный контент, – возникает некая магия, которая работает на публику, и публика отвечает ей любовью. И на следующий день после нашей программы зрители (которые часто угадывают раньше игроков) делились впечатлениями: "Смотрела вчера "Угадай мелодию"? Я все мелодии угадала — вот мне бы в программу!"».

О родине: «У меня две родины. Это и Латвия, по месту рождения, по отцу, и Россия, по маме и всем остальным родственникам. И мне вполне комфортно живется на два дома. Поскольку я наполовину латыш и наполовину русский, мне кажется, я удачно поделил пополам и те, и другие национальные черты, впитав в себя все лучшее и отбросив худшее. Периодически шучу, что сумел прогнать латышских и русских демонов и оставил себе только ангелов».

О встрече, которая перевернула жизнь: «Конечно, встреча с Владом Листьевым. Именно он выбрал меня для участия в новом проекте, разглядел потенциал. Но как же тяжело было делать "Угадай мелодию" через двадцать с небольшим дней после гибели Листьева! Знаете, тогда все были другими. Люди, которые сейчас находятся у руля телевидения, экономики, политики, да мы все, очень сильно изменились. И я не знаю, каким бы Влад стал сегодня, потому что изменилась вся страна. Но Листьев остался в том, 1995-м году. И таких как он, я больше не встречал».

8 фактов о Валдисе Пельше:

Шоумен снялся в нескольких развлекательных фильмах, среди которых «На бойком месте» (1998 год, дебют, вместе с Кортневым), «Турецкий гамбит» (2005), «Любовь-морковь» (2007), «О чем еще говорят мужчины» (2011).

Пельш — парашютист категории «С» международной Федерации парашютного спорта.

Серьезно увлекается дайвингом (дайв-мастер Advanced Trimix Diver TDI и IANTD).

Собирает армейские каски Первой и Второй мировой войны.

У Пельша одно гражданство — российское.

В 1995 году попал с программой «Угадай мелодию» в книгу рекордов Гиннеса — тогда ее одновременно посмотрели 132 миллиона человек. «Да, в 1995 году мы сделали программу "Угадай мелодию", которая собрала 132-миллионную аудиторию. Хотя на самом деле рекорд был в другом: за сорок дней мы сняли 143 программы. Вот это действительно вещь неподъемная! Рейтинги ведь субъективная штука — сегодня они есть, а завтра нет. Или вам просто повезло — была плохая погода, и все остались дома у телевизоров. А вот не сойти с ума, находясь сорок дней в павильоне и снимая по четыре программы в день…» — вспоминал Пельш.

Дочь ведущего Эйжена также попала в книгу рекордов Гиннеса — как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды (ей тогда было 14 лет)

В апреле 2015 года Валдис Пельш едва не стал жертвой разрушительного землетрясения в Непале. Он находился в Гималаях на северном тибетском склоне для съемок документального фильма об Эвересте. «Обвалило камнями тропу, по которой мы шли. Это был большой камнепад. Если бы мы оказались на этой тропе, я бы с вами не разговаривал», — рассказал телеведущий.

Материалы о Валдисе Пельше:

Биография шоумена в Википедии

Биография на сайте «Узнай все»

Биографическая справка на сайте Peoples.ru