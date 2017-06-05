Поклонская призналась в отсутствии мужа

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью РИА Новости, что у нее нет мужа, а недавно она рассталась с мужчиной, которого хотела бы видеть своим супругом.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — заявила депутат.

Так Поклонская объяснила отсутствие в ее декларации сведений о членах семьи. «Вот и все недоразумение. У меня действительно нет мужа. Объяснять тогда, что вот у меня есть мужчина и мы хотим оформить отношения… Это тоже неправильно. Кому какое дело?!» — добавила она.

Кроме того, Поклонская призналась, что она не хотела «травмировать» мужчин, желающих с ней познакомиться: «Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться… Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем, у меня прекрасная семья».

Депутат затронула и тему автомобиля, не указанного в ее декларации. Она отметила, что два года назад подарила машину «Жигули» 1985 года выпуска своему отцу на день рождения. «Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — добавила Поклонская.