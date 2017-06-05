Из Петербурга в США «Почтой России» пытались отправить снаряды от гранатомета

Житель Санкт-Петербурга пытался отправить в США транзитом через Париж посылку со снарядами от гранатомета, сообщила 5 мая пресс-служба «Почты России».

«Сегодня сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности «Почты России» при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета», - цитирует сообщение ТАСС.

По словам представителя «Почты России», данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.