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05 июня 2017, 15:47
астрономия

По соседству с Солнцем обнаружен коричневый карлик

R. Hurt / NASA

Профессиональные астрономы и любители, объединенные проектом Backyard Worlds: Planet 9, совершили первое значимое открытие. Им удалось обнаружить коричневый карлик в окрестностях Солнца.

Финансируемый НАСА проект Backyard Worlds: Planet 9 позволяет любому желающему просматривать через интернет снимки сделанные космическим телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), который обследует все звездное небо в инфракрасном диапазоне. Цель – выявить достаточно близкие к Земле объекты по их смещению на снимках, сделанных в разное время. Добровольцы, которых стало уже больше 38 тысяч, выявляют такие случаи при помощи специально разработанного программного обеспечения, разделяют их на «быстрые» и «медленные» объекты, а затем их подробно исследует команда ученых.

21 февраля 2017 года, всего через шесть дней после запуска сайта, учитель из Хобарта на острове Тасмания Боб Флетчер (Bob Fletcher) отметил существование «медленного» объекта прямым восхождением 165,46° и склонением 54,03°. Также обследовали этот участок неба и обнаружили объект трое других любителей астрономии: Роза Кастро из США, Хасан Мокаев из Кабардино-Балкарии и Тамара Стаджич из Сербии.

Наблюдения любителей позволили ученым получить время для исследования данного объекта при помощи инфракрасного телескопа IRTF, находящегося на гавайской вершине Мауна-Кеа. В итоге астрономы установили, что объект представляет собой коричневый карлик, находящийся на расстоянии 11 световых лет от нас. Он получил обозначение WISEA J110125.95 + 540052.8. Его спектральный класс – T, это значит, что его температура всего на несколько сотен градусов выше, чем у Юпитера.

«Я очень горд нашими волонтерами, обнаружившими данные о новом холодном мире. Это был отличный момент для науки», – говорит Джеки Фахрити, старший научный сотрудник отдела астрофизики Американского музея естественной истории и один из исследователей проекта Backyard World. Статья об обнаруженном коричневом карлике опубликована в Astrophysical Journal Letters (препринт доступен на arXiv.org).

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