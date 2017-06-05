Малярия ослабляет кости больного

Новое исследование позволило ученым предположить, что возбудитель малярии не только разрушает эритроциты крови, но и воздействует на кости. С этим могут быть связаны нарушения развития скелета у детей, перенесших эту болезнь. Но ученые также предложили средство, которое предотвратит такие последствия болезни.

В эксперименте, проведенном группой исследователей во главе с Мишель Ли (Michelle Lee) и Джеваир Чобан (Cevayir Coban) из Университета Осаки, малярией были заражены лабораторные мыши. Иммунная система мышей справлялась с паразитами, но следы их воздействия были заметны в скелете животных. Ученые зафиксировали уменьшение костной массы, снижение плотности костей, разрушение губчатой костной ткани. Как говорит Джеваир Чобан, подобные нарушения характерны для остеопороза у людей. У молодых мышей кости росли медленнее, чем обычно, и в результате не достигали стандартных размеров (длина бедра, например, была на 10 % меньше, чем у мышей из контрольной группы).

По предположению исследователей, малярийные паразиты вызывают такой эффект, нарушая баланс между остеобластами – клетками, которые производят костную ткань, и остеокластами, которые разрушают старую костную ткань. Во время заражения, как обнаружили ученые, оба типа клеток перестают действовать. Когда болезнь устранена, они возвращаются к работе, но разрушение костной ткани опережает восстановление, так как остеокласты действуют более интенсивно. Воздействие на остеокласты и остеобласты, по мнению авторов работы, оказывает один из продуктов метаболизма малярийного плазмодия – гемозоин, возникающий из переваренного ими гемоглобина крови. Они подтвердили, что гемозоин проникает в кости и остается там не менее двух месяцев после окончания болезни.

Исследователи нашли способ предотвращать воздействие возбудителя малярии на кости с помощью инъекций альфакальцидола – производного витамина D, применяемого при лечении остеопороза. Он подавляет излишнюю активность остеокластов и стимулирует остеобласты. После инъекций потеря костной массы у мышей не наблюдалась.

Пока у авторов работы нет прямых доказательств того, что малярия оказывает подобное воздействие и на кости людей. В регионах, где распространена болезнь, нередки случаи замедленного развития скелета у детей, но неясно, связано ли оно с перенесенной малярией или другими факторами. Если дальнейшие исследования подтвердят предположение ученых из Университета Осаки, то применение альфакальцидола и родственных препаратов поможет стимулировать нормальный рост у таких детей.

Итоги работы опубликованы в журнале Science Immunology.