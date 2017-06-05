Получены новые свидетельства наличия водяного льда на поверхности Луны

Проанализировав данные, переданные космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые получили новое свидетельство присутствия водяного льда на лунной поверхности.

«Мы обнаружили, что самые холодные места у южного полюса Луны также являются самыми яркими местами – ярче, чем мы могли бы ожидать от грунта – и это может указывать на наличие поверхностного льда», – объясняет Элизабет Фишер (Elizabeth Fisher) из Брауновского университета – ведущий автор статьи, опубликованной в научном журнале Icarus. Ледяные отложения выглядят как пятнистые и тонкие, что указывает на смешение льда с реголитом – сыпучим поверхностным слоем лунного грунта.

Исследователи говорят, что лед находится в так называемых холодных ловушках (cold traps). Это области на дне глубоких кратеров или вдоль их стенок, куда не попадают солнечные лучи и где температура постоянно остается ниже –163°C. В таких условиях лед может сохраняться в течение миллионов лет.

Предположение, что в холодных ловушках на Луне может находиться водяной лед, было выдвинуто уже полвека назад. Но подтверждение этой гипотезы оказалось сложной задачей. В конце 1990-х годов аппарат Lunar Prospector orbiter определил богатые водородом области вблизи полюсов Луны, но оставалось неясным, входит ли этот водород в состав молекул воды или же он химически связан другим образом. В 2009 году в одном из таких участков, в кратере Кабеус, был сброшен разгонный блок зонда LCROSS. Сам зонд пролетев сквозь облако выброшенного при падении вещества, проанализировал его состав и впервые подтвердил наличие на Луне льда. В 2010 году индийский лунный аппарат Чандраян-1 засвидетельствовал присутствие льда на дне более сорока кратеров в окрестностях северного полюса Луны.

Элизабет Фишер и коллеги получили доказательства наличия льда, сравнивая показания двух приборов, установленных на Lunar Reconnaissance Orbiter. Инфракрасный радиометр Diviner измеряет тепловое излучение лунной поверхности, а лазерный альтиметр LOLA определяет ее яркость. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Icarus.