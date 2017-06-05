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05 июня 2017, 13:19
астрономия Луна

Получены новые свидетельства наличия водяного льда на поверхности Луны

Снимок Земли, сделанный с лунной орбиты орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото: NASA
Снимок Земли, сделанный с лунной орбиты орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter. Фото: NASA
NASA

Проанализировав данные, переданные космическим аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые получили новое свидетельство присутствия водяного льда на лунной поверхности.

«Мы обнаружили, что самые холодные места у южного полюса Луны также являются самыми яркими местами – ярче, чем мы могли бы ожидать от грунта – и это может указывать на наличие поверхностного льда», – объясняет Элизабет Фишер (Elizabeth Fisher) из Брауновского университета – ведущий автор статьи, опубликованной в научном журнале Icarus. Ледяные отложения выглядят как пятнистые и тонкие, что указывает на смешение льда с реголитом – сыпучим поверхностным слоем лунного грунта.

Исследователи говорят, что лед находится в так называемых холодных ловушках (cold traps). Это области на дне глубоких кратеров или вдоль их стенок, куда не попадают солнечные лучи и где температура постоянно остается ниже –163°C. В таких условиях лед может сохраняться в течение миллионов лет.

Предположение, что в холодных ловушках на Луне может находиться водяной лед, было выдвинуто уже полвека назад. Но подтверждение этой гипотезы оказалось сложной задачей. В конце 1990-х годов аппарат Lunar Prospector orbiter определил богатые водородом области вблизи полюсов Луны, но оставалось неясным, входит ли этот водород в состав молекул воды или же он химически связан другим образом. В 2009 году в одном из таких участков, в кратере Кабеус, был сброшен разгонный блок зонда LCROSS. Сам зонд пролетев сквозь облако выброшенного при падении вещества, проанализировал его состав и впервые подтвердил наличие на Луне льда. В 2010 году индийский лунный аппарат Чандраян-1 засвидетельствовал присутствие льда на дне более сорока кратеров в окрестностях северного полюса Луны.

Элизабет Фишер и коллеги получили доказательства наличия льда, сравнивая показания двух приборов, установленных на Lunar Reconnaissance Orbiter. Инфракрасный радиометр Diviner измеряет тепловое излучение лунной поверхности, а  лазерный альтиметр LOLA определяет ее яркость. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Icarus.

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