Арабские страны разорвали дипотношения с Катаром

Саудовская Аравия и Бахрейн решили разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Бахрейн обвинил Катар во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Страна закрывает транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов. У граждан Катара есть 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн.

Саудовская Аравия назвала причиной для расторжения дипломатических и консульских отношений «осуществление суверенного права, гарантированного международным правом, и защиты национальной безопасности от опасностей терроризма и экстремизма».