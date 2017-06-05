05 июня 2017, 09:35
Арабские страны разорвали дипотношения с Катаром
Саудовская Аравия и Бахрейн решили разорвать дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает Reuters.
В частности, Бахрейн обвинил Катар во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Страна закрывает транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов. У граждан Катара есть 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн.
Саудовская Аравия назвала причиной для расторжения дипломатических и консульских отношений «осуществление суверенного права, гарантированного международным правом, и защиты национальной безопасности от опасностей терроризма и экстремизма».
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