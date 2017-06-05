В Росгидромете прокомментировали предложение штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

В предложении ввести штрафы за неточные прогнозы погоды нет «ничего нового», заявил заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает RT.

«Ничего нового они не придумали. У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза. Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги», — прокомментировал Цыганков предложение главы МЧС.

Цыганков также отметил, что подобная мера была бы оправданной, «если бы сотрудники получали по 100 тысяч в месяц», подчеркнув, что «им платят в пять раз меньше».

Ранее сообщалось, что глава МЧС Владимир Пучков предложил выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды.