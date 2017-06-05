05 июня 2017, 20:10
Организаторы акции 12 июня согласились выйти на проспект Сахарова
Организаторы акции 12 июня приняли предложение столичных властей о проведении мероприятия на проспекте Сахарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.
«Мы долго переговаривались и согласовали, что мы сцену передвинем в сторону Садового кольца. Они нам сегодня устно сказали, что согласны на это, и, соответственно, мы направили им уведомление о том, что согласны на сцену в этом месте», — отметил он.
В настоящее время от мэрии ожидается письменное подтверждение факта согласования акции от департамента региональной безопасности Москвы.
Отметим, ранее столичные власти заявили, что они считают невозможным проведение акции оппозиции на Тверской улице.
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