Экс-директор Библиотеки украинской литературы получила четыре года условно

Мещанский суд Москвы назначил условный срок бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Об этом сообщает Дождь. Шарину признали виновной в распространении экстремистской литературы.

Экс-директор библиотеки получила четыре года, из них вычтут год и семь месяцев, проведенных под домашним арестом.

Шарина заявила, что она удивлена приговором, а само дело считает политически мотивированным.

Суд согласился со следствием в том, что в библиотеке находилось несколько запрещенных книг и брошюр, в том числе материалы запрещенной Верховным судом РФ украинской националистической организации УНА-УНСО.

При этом суд отказался удовлетворить иск, поданный к Шариной новым руководством Библиотеки украинской литературы, в котором ее обвинили в растрате 2,1 млн рублей.

Гособвинение просило дать Шариной условный срок с «учетом прошлых заслуг и состояния здоровья». Сама Шарина вину не признала. Ее адвокат намерен обжаловать приговор.