Экс-директор Библиотеки украинской литературы получила четыре года условно
Мещанский суд Москвы назначил условный срок бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Об этом сообщает Дождь. Шарину признали виновной в распространении экстремистской литературы.
Экс-директор библиотеки получила четыре года, из них вычтут год и семь месяцев, проведенных под домашним арестом.
Шарина заявила, что она удивлена приговором, а само дело считает политически мотивированным.
Суд согласился со следствием в том, что в библиотеке находилось несколько запрещенных книг и брошюр, в том числе материалы запрещенной Верховным судом РФ украинской националистической организации УНА-УНСО.
При этом суд отказался удовлетворить иск, поданный к Шариной новым руководством Библиотеки украинской литературы, в котором ее обвинили в растрате 2,1 млн рублей.
Гособвинение просило дать Шариной условный срок с «учетом прошлых заслуг и состояния здоровья». Сама Шарина вину не признала. Ее адвокат намерен обжаловать приговор.