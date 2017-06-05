Один из террористов в Лондоне оказался героем документального фильма об исламистах

Один из исполнителей теракта в Лондоне у центрального рынка уже был известен полиции. Более того, он снялся в документальном фильме телеканала Channel 4 о распространении радикального ислама в Великобритании. Об этом пишет The Daily Mail.

Мужчина 27-ми лет, имя которого не называется, был одним из мусульман, которых останавливали для проверки в лондонском Риджентс-парке после сообщений о том, что они демонстрировали флаг «Исламского государства» (запрещено в РФ). Этот кадр оказался в документальном фильме Channel 4 «Джихадисты по соседству».

Как указывает The Daily Telegraph, знакомый этого мужчины обращался в полицию с утверждениями о том, что тот стал приверженцем радикального ислама, насмотревшись пропагандистских роликов. Кроме того, на мужчину жаловались жители лондонского района Баркинг, так как он, по их словам, рассказывал о радикальном исламе детям в местном парке.

Соседи мужчины, однако, не замечали за ним никаких странностей. В течение нескольких лет он работал в KFC, а затем устроился в лондонское метро. Кроме того, молодой человек был футбольным болельщиком и увлекался бодибилдингом. Во время совершения теракта мужчина был в майке лондонского футбольного клуба «Арсенал».