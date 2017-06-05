Песков рассказал о темах обращений перед «прямой линией» с Путиным

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поведал, что перед намеченной на 15 июня «прямой линией» с президентом Владимиром Путиным пришло уже более 100 тысяч обращений. Его слова передает ТАСС.

«"Прямая линия" с президентом состоится 15 июня, уже заработал колл-центр, уже вышло за 100 тысяч число обращений по разным каналам. Авторы проекта уже анализируют, мы тоже смотрим весь массив обращений, готовимся к поэтапной передаче этого массива президенту, который сам всегда тщательно подавляющую часть обращений обрабатывает», — отметил Песков.

По его словам, в этом году инструментарий для подачи вопроса президента будет расширен, кроме того, к подготовке общения россиян с лидером страны подключат мобильные приложения.