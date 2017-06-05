05 июня 2017, 14:44
Усманов выбрал первых авторов лучших пародий на него
Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» имена первых победителей, которые сделали лучшие пародии на его видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному.
Ранее Усманов пообещал еженедельно выбирать наиболее удачные шутки про видеообращение, а их авторам дарить iPhone 7Plus и футболку с мемом и автографом.
«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — заявил он.
На этой неделе победили три человека. «Также айфон получает победитель народного голосования», — отметил бизнесмен.
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