Усманов выбрал первых авторов лучших пародий на него

Бизнесмен Алишер Усманов опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» имена первых победителей, которые сделали лучшие пародии на его видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному.

Ранее Усманов пообещал еженедельно выбирать наиболее удачные шутки про видеообращение, а их авторам дарить iPhone 7Plus и футболку с мемом и автографом.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — заявил он.

На этой неделе победили три человека. «Также айфон получает победитель народного голосования», — отметил бизнесмен.