В РПЦ ответили на назначение Вовненко директором Исаакия фразой «все мы не без греха»

В Санкт-Петербургской епархии отказались комментировать творчество исполняющей обязанности директора ГМП «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко, известной как автор женских бульварных романов, сообщает «Интерфакс».

«Мы никак не относимся к этой фигуре. Назначение находится в абсолютной компетенции администрации Санкт-Петербурга. Спросите у тех, кто принимал решение. Наверное, этот человек имеет определенную компетенцию», - заявил 5 апреля глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

Он отметил, что знаком с выдержками из любовных романов Вовненко по публикациям СМИ, однако не считает нужным судить ее.

«Я с ее романами не знаком, такую прозу не читаю. Конечно, я смотрел какие-то статьи, выдержки, но кто я такой, чтобы судить человека? Все мы не без греха, я и сам грешен», - подчеркнул Пелин.

31 мая петербургская писательница Вовненко была представлена коллективу музея как и. о. директора. Ранее она работала заместителем директора музея по связям с общественностью.

В социальных сетях сразу после назначения начали активно обсуждать ее литературное творчество. Внимание общественности привлекли не только книги для детей, но и любовные романы. На фоне обсуждения романтической прозы Вовненко возникли слухи об ее скорой отставке, которые позже опровергли - как власти Петербурга, так и сама Вовненко.

Вовненко - член союза писателей Петербурга, культуролог. Сотрудничает с ГМП «Исаакиевский собор» с 2009 года.