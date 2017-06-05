В Кремле выразили опасения из-за новых провокаций с химоружием в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль опасается провокаций в Сирии с применением химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И, безусловно, ее опубличивание, конечно, скорее всего, помогало избежать таких провокаций», — отметил Песков.

По словам Пескова, власти Сирии ликвидировали запасы химического оружия еще по достижению соответствующей договоренности между президентом России и экс-президентом США Бараком Обамой. В АП напомнили, что в Ираке химические отравляющие вещества применялись террористами, что говорит о том, что в их руках могут находиться такие вещества.

«Как раз Путин и говорил о том, что угроза повторения подобных провокаций, к сожалению, по-прежнему весьма очевидна», — заметил пресс-секретарь.