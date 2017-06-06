Чемпион по ММА Мурад Амриев сбежал от чеченского спецназа из прокуратуры Брянска

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурад Амриев, которого пытались задержать чеченские силовики, сбежал из здания прокуратуры в Брянске, сообщает «Медуза» со ссылкой на данные «Комитета по предотвращению пыток», чьи адвокаты защищают Амриева.

«Он выбежал из здания, прыгнул к знакомым в "Приору", и они уехали», — рассказал сотрудник комитета Олег Хабибрахманов.

Утром 6 июня сотрудники правоохранительных органов освободили задержанного в Брянской области Амриева из следственного изолятора и привезли в здание прокуратуры. «Новая газета» сообщала, что к прокуратуре прибыл чеченский спецназ и оперативники МВД Чечни в штатском. Адвокат Петр Заикин сообщил «Медиазоне», что чеченские силовики отказывались выпустить Амриева из здания, ссылаясь на то, что Амриев находится в федеральном розыске.

На вопрос, на основании какой статьи Амриев объявлен в розыск, чеченский оперативник ответил адвокату: «Да какая разница!».

В пресс-службе управления МВД России по Брянской области РБК подтвердили информацию о том, что Мурад Амриев отпущен. «В изоляторе временного содержания Брянска он просто переночевал, потому что больше негде. Решение о задержании, и все последующие решения в отношении Амриева принимало Брянское линейное отделение МВД России на транспорте», — отметили в пресс-службе.

Мурад Амриев был задержан 4 июня в Брянской области, когда ехал из Украины в Москву. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа. В «Комитете по предотвращению пыток» сообщили, что в паспорте Амриева есть опечатка, появившаяся по вине паспортистки.

В 2013 года Амриев был похищен в Чечне. В «Комитете по предотвращению пыток» рассказали, что его пытали в одном из подразделений внутренних дел, добиваясь показаний против его брата. По данным комитета, одним из похитителей Амриева был высокопоставленный чеченский полицейский. После того, как Амриева отпустили, он уехал на Украину.