Российские авиакомпании за год налетали на 10 млрд рублей‍ убытков

Российские авиакомпании остаются нерентабельными - в 2016 году их убытки, несмотря на господдержку, выросли на 17,6%, до 10 млрд рублей (в 2015 году — 8,5 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ».

Основные потери приходятся на внутренние перевозки: несмотря на временное снижение НДС до 10%, эти рейсы принесли компаниям 33 млрд рублей убытка. Прибыль, полученная на зарубежных рейсах, не смогла перекрыть потери на внутренних - она составила всего 23 млрд рублей, снизившись на 37% к 2015 году. Перевозки в 2016 году на внутренних линиях выросли на 7,3%, а на международных упали на 18,6%. Выручка перевозчиков за год составила около 1 трлн рублей.

Благодаря временному снижению НДС на внутренних линиях налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд рублей. На этом фоне авиакомпании с конца 2016 года начали наращивать пассажиропоток: за первый квартал 2017 он увеличился на 20,8%, до 27,1 млн человек. По мнению экспертов, рынок «перегрет низкими тарифами, и авиакомпании пытаются удержать пассажира низкими ценами».

С 2017 года НДС на железнодорожные пассажирские перевозки снижен до нуля до 2030 года, а срок действия ставки НДС 10% по внутренним авиаперевозкам истекает. Таким образом, с 2018 года разница в налоговых ставках между железной дорогой и авиацией может достичь 18% от стоимости билета.

В связи с этим участники отрасли опасаются, что 2018 год может оказаться «драматичным», поскольку пока продления льготного НДС не предвидится. Министр транспорта Максим Соколов уже сообщил, что проект об обнулении НДС в отрасли находится на согласовании, но не включает московские рейсы (то есть затронет лишь 25% пассажиропотока).

При этом эксперты полагают, что «сами по себе цены, по крайней мере на перевозку в экономическом классе, уже никогда не вырастут: средний тариф отрасли на внутренних линиях неуклонно снижается уже пятый год».