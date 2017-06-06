ЕСПЧ обязал Россию выплатить 15 тысяч евро предполагаемому лидеру тамбовской ОПГ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить предполагаемому лидеру тамбовской ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину) компенсацию в 15 тысяч евро за непредоставление необходимого лечения в СИЗО, сообщает РБК.

Осужденный за убийство и покушение на убийство Барсуков обратился в ЕСПЧ с требованием выплаты 100 тысяч евро в качестве компенсации после того, как Преображенский суд Москвы отказал ему в жалобе на неоказание в «Матросской тишине» медицинской помощи.

На момент ареста у Барсукова диагностировали несколько хронических заболеваний, в том числе хронический пиелонефрит, хроническую почечную недостаточность и аденокарциному предстательной железы. Помимо этого у обвиняемого были раны от удаления раковой опухоли, которые требовали постоянного наблюдения у врача, отмечает издание.

Эксперты, изучавшие условия содержания Барсукова, подчеркивали, что в СИЗО не было необходимых условий для лечения таких болезней, что привело к необратимому ухудшению состояния его здоровья. Врач изолятора смог устранить только часть причин страданий пациента. Позднее хирург рекомендовал Барсукову катетеризацию — в течение года процедура проводилась около 250 раз под стражей, однако состояние больного только ухудшалось.

В августе 2016 года Барсуков (Кумарин) был признан виновным в покушении на убийство владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника в 2006 году. Суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

Барсуков в 1990-е годы был известен как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга и предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ. Все дела Барсукова рассматривают суды Санкт-Петербурга, но они слушаются на выездных заседаниях в Москве. Как объясняли гособвинители, власти не решаются этапировать Барсукова в Санкт-Петербург, так как опасаются, что он до сих пор имеет там слишком большое влияние и может навредить следствию и участникам процесса.