Засекреченные иностранные заемщики не вернули России кредиты на миллиард долларов

Российский бюджет в 2017 году недосчитается 1 млрд долларов, не выплаченных вовремя засекреченными иностранными заемщиками, сообщает РБК.

Федеральный бюджет в этом году не получит 53,9 млрд рублей «в связи с возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков», говорится в пояснительной записке к направленным в Госдуму правительственным поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд рублей (более 200 млн долларов).

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги и о каких госкредитах идет речь — финансовых или экспортных. Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества на закупку российских вооружений, отмечает издание.

В 2017–2019 годах, сообщает издание со ссылкой на ранее обнародованные Счетной палатой данные, наступает срок погашения основного долга (или части основного долга) по кредитам, предоставленным Россией Белоруссии, Кипру, Венесуэле и Кубе.

Платеж Кипра по кредиту в 2,5 млрд долларов запланирован на 2018 год. Венесуэла добилась реструктуризации долга в 2,8 млрд долларов и переноса первого платежа на март 2019 года. Белоруссия пока отчиталась о выплате России лишь 120 млн из 741 млн долларов, запланированных в 2017 году, но при этом Москва и Минск ведут переговоры о новом кредите. По российскому законодательству, отмечает РБК, такие переговоры были бы невозможны, если бы Белоруссия просрочила выплату.

Куба по заключенному с Россией соглашению о реструктуризации долга выплачивает раз в полугодие по 176 миллионов долларов. В 2015–2016 годах эти платежи просрочены не были.

На 1 января 2017 года иностранные государства и иностранные юрлица были должны российским госорганам 35,6 млрд долларов по ссудам и займам, следует из данных Банка России. Более 90% этой задолженности — долги перед Россией по кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией.