Курсы крупнейших криптовалют обновили исторические максимумы

Курсы крупнейших виртуальных валют биткойн и Ethereum установили новые исторические рекорды, сообщил 6 июня Business Insider.

Стоимость биткойна превысила 2800 долларов и на максимуме достигла 2854 доллара, а курс Ethereum поднялся выше 256 долларов.

Спекуляция на рынке криптовалют не показывает никаких признаков ослабления, хотя видимых причин для роста курсов обеих валют не наблюдается, указывает издание.