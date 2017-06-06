Госкомпании недодадут в бюджет 205 млрд рублей дивидендов

Бюджет в 2017 году получит на 205 млрд рублей меньше дивидендов госкомпаний, чем запланировал Минфин, подсчитала Счетная палата. Правительство не учло снижения выплат от «Газпрома» и риски от снижения норматива для оборонных предприятий, сообщает РБК.

Таким образом план по сбору дивидендов с госкомпаний будет выполнен только на 58%, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Действующий закон о бюджете предусматривает получение дивидендов в 2017 году на сумму 483,5 млрд рублей, и во внесенных в Думу правительством поправках этот прогноз сохраняется.

Однако законопроект о поправках в бюджет не учитывает уточненного прогноза Росимущества по дивидендам, говорится в заключении Счетной палаты. По данным Росимущества, бюджет должен получить на 19,8% меньше дивидендов, чем в поправках запланировано. В письме с уточненным прогнозом Росимущества, направленном в Минфин 15 мая, говорится, что бюджет получит лишь 387,5 млрд руб лей - на 95,7 млрд рублей меньше, чем указано в законопроекте. В частности, дивидендные выплаты «Газпрома» в пользу Росимущества будут меньше на 98,3 млрд рублей.

В предложенных бюджетных поправках также не учтены риски возможного принятия правительством отдельных решений по изменению норматива отчислений в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и других компаний, как это случалось в предыдущие годы, отмечает Счетная палата.

Норма о дивидендных выплатах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, которую предлагал Минфин, еще не принята правительством, заметила Голикова. То есть сейчас все еще действует старая норма, предполагающая выплату не менее 25% от чистой прибыли. ​

В бюджетных поправках предусмотрена норма о возможности дополнительного использования 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 млрд рублей). Эта норма может быть задействована в случе недопоступления дивидендов.