Вице-губернатору Владимирской области предъявлено обвинение в получении взятки

Следствие предъявило обвинение вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько по делу о коррупции – ей вменяется два эпизода получения взяток, сообщает RT.

Басманный суд Москвы 6 мая рассматривает прошение следствия об аресте вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько по делу о коррупции – следствие ходатайствует об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК сообщал, что против Мазанько возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах в общей сумме не менее 3 млн рублей. По данным следствия, чиновница брала взятки за содействие в заключении госконтрактов на ремонт принадлежащей администрации области инфраструктуры и на поставку мебели.