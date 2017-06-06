В Совете Федерации создадут комиссию по противодействию «вмешательству в дела России»

В ближайшее время в Совете Федерации (СФ) будет создана комиссия, которая «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела РФ» займется мониторингом «враждебной активности иностранных государств и международных организаций» и разработкой законопроектов, сообщает «Коммерсантъ».

7 июня в верхней палате пройдут парламентские слушания, посвященные «предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». По данным издания, слушания организуют комитеты СФ по конституционному законодательству и госстроительству и по международным делам, а проведет их лично спикер Валентина Матвиенко. На слушания приглашены представители руководства силовых ведомств, спецслужб и Генпрокуратуры.

Как сообщили в СФ, инициатива родилась после недавних встреч Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых «президент РФ категорически отмел обвинения России во вмешательстве» в дела других стран, заявив, что Россия сама «является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне».

В ближайшее время в СФ планируют также создать комиссию, которая «в целях противодействия вмешательству во внутренние дела РФ» займется анализом российского и международного законодательства и разработкой законопроектов. Комиссия, по словам собеседников, сосредоточится на мониторинге «враждебной активности иностранных государств и международных организаций на российском направлении». Это «вынужденная и исключительно правовая реакция» на «резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов в нашей стране», подчеркнули собеседники издания.

Среди «каналов воздействия» в СФ назвали, в частности, «зарубежные и лояльные Западу российские СМИ», а также «неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России».

Комиссия будет работать «на бессрочной основе», верхней палате она ежегодно будет представлять доклад. Ее состав будет определен на ближайших заседаниях СФ.

Политолог Константин Калачев считает, что «озабоченность СФ враждебной деятельностью из-за рубежа связана с желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в нынешние патриотические тренды». По его мнению, тема образа врага и сплочения против него «будет использована на предстоящей президентской кампании», которая поможет «упрочить позиции» Владимира Путина.