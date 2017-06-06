06 июня 2017, 07:53
Сборная России по футболу победила Венгрию в товарищеском матче
Сборная России по футболу нанесла поражение сборной Венгрии в товарищеском матче в преддверии Кубка Конфедераций в России.
Матч, который прошел в столице Венгрии Будапеште, закончился со счетом 3:0 в пользу сборной России. Голы забили Федор Смолов (20-я минута), Мартон Эппел (40), Дмитрий Полоз (90).
Полузащитник сборной России и ФК "Спартак" Роман Зобнин в ходе матча получил серьезную травму.
9 июня российская сборная сыграет против команды Чили.
С 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве пройдет Кубок конфедераций. Сборная России попала в группу А, где ее оппонентами будут Португалия, Мексика и Новая Зеландия.
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