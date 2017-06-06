Актер Сергей Гармаш попал в ДТП в центре Пскова

Актер Сергей Гармаш вечером 5 июня попал в ДТП в центре Пскова. Автомобилям при столкновении был нанесен незначительный ущерб, сам артист не пострадал, сообщает ТАСС.

«Поступило сообщение от ГИБДД Пскова о ДТП на улице Кузнецкой в центре города с участием артиста. Его Hyundai столкнулся со стоящей машиной ВАЗ-2112. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции. Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован», - рассказали агентству в пресс-службе псковского областного УВД

В Пскове Сергей Гармаш участвует в съемках фильма режиссера Дмитрия Месхиева под рабочим названием «Преданные».