«Газпром» договорился с партнерами о дефицитном финансировании «Северного потока-2»

«Газпром» и зарубежные партнеры по проекту «Северный поток — 2» заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта в случае недостаточного привлечения средств, передает РИА Новости.

«Соглашение о дефицитном финансировании регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream 2 AG в случае непривлечения — недостаточного привлечения проектного финансирования (до 70% общих затрат по проекту, или до €6,65 млрд)», — говорится в сообщении «Газпрома».

Отмечается, что кредиты будут предоставлены партнерами по проекту по ставке EURIBOR + от 5,75% до 6,75% годовых в зависимости от объема финансирования.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».

Пять европейских компаний – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall —обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 миллионов евро. При этом Nord Stream 2 планирует привлечь 70% на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании «Северного потока-2». «Газпром» сообщал, что пять партнеров по проекту предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. На таких же условиях предоставит финансирование Nord Stream 2 и сам «Газпром».